Lotto-Dstny dans la division 2 du cyclisme, ça change quoi ?

"Pour notre équipe, c’est peut-être un mal pour un bien. On continue à investir dans le futur, dans la performance et tous les pôles scientifiques que l’on peut améliorer. On a souvent parlé des points négatifs mais il ne faut pas oublier qu’il y a eu énormément d’innovations. Notamment au niveau de la performance, on travaille maintenant avec l’Université de Gand. On espère que toutes ces petites choses permettront d’être encore parmi les meilleures équipes de D2 l’an prochain, histoire d’avoir les invitations sur les grandes courses de 2024", ajoutent Sylvain Moniquet et Sébastien Grignard.

Si dans les faits, la différence est actuellement minime, Lotto-Dstny ne peut pas se permettre de végéter à l’échelon inférieur. "Il y a un gain, mais aussi une perte financière, c’est vrai. C’est du 50-50 en fait parce qu’il y a aussi le prestige du World Tour qui est perdu et on se rend compte que pour nos sponsors ce n’est pas l’idéal. Voilà pourquoi il faut réintégrer l’élite du cyclisme le plus rapidement possible", reconnaît Maxime Monfort.