Lotto Dstny avec cinq Belges au départ au Critérium du Dauphiné

Campenaerts, 31 ans, avait été victime d'une fracture d'une vertèbre dorsale après une chute lors de la classique Bredene-Coxyde le 17 mars dernier. Après un stage de quatre semaines dans la Sierra Nevada en Espagne, l'Anversois va retrouver la compétition au Critérium du Dauphiné. Il sera accompagné des Belges Thomas De Gendt, Maxim Van Gils, Brent Van Moer, Milan Menten, de l'Argentin Eduardo Sepulveda et de l'Australien Harry Sweeny.

"Je reviens de loin et chaque jour est une victoire", avait confié Campenaerts mercredi en conférence de presse. "Les douleurs au dos n'ont pas encore totalement disparu et on va voir comment je vais réagir dans une course par étapes de huit jours. Si tout se passe bien, je retournerai en stage deux semaines en altitude."

La 75e édition du Critérium du Dauphiné débutera dimanche par la 1re étape autour de Chambon-sur-Lac et s'achèvera le dimanche 11 juin avec une arrivée au sommet de La Bastille à Grenoble au terme de la 8e étape marquée aussi par les ascensions du Col du Granier et du Col de Porte.