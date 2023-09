Lotto Dstny avec Arnaud De Lie et Florian Vermeersch sur les GP de Québec et de Montréal

L'équipe cycliste belge Lotto Dstny a dévoilé ce mercredi les sept coureurs qui prendront part ces 8 et 10 septembre aux Grands Prix canadiens du Québec et de Montréal.

Arnaud De Lie, qui a récemment prolongé son contrat chez Lotto Dstny, emmènera une sélection composée de sept coureurs. Parmi eux, quatre Belges : Arnaud De Lie, donc, mais aussi Florian Vermeersch, Arjen Livyns et Maxim Van Gils. Les trois coureurs qui complètent l'équipe sont les Néerlandais Pascal Eenkhoorn et Mathijs Paaschens et l'Australien Harry Sweeny.

Le Grand Prix du Québec aura lieu ce vendredi 8 septembre, celui de Montréal le dimanche 10 septembre.