Lotto croit en ses jeunes à la Vuelta : "Mais ce n’est pas ici qu’on va chasser les points UCI"

Des résultas, Lotto Soudal en a cruellement besoin. La formation belge reste en effet toujours en position de 'relégable', c’est-à-dire qu’à l’heure actuelle elle ne disposerait pas d’une licence WorldTour pour la saison prochaine.

Précédée par l’équipe Movistar – ambitieuse à domicile sur les routes espagnoles – dans ce classement, l’équipe Lotto risque de perdre à nouveau du terrain sur ses rivaux.

"Les points ? Ce n’est pas ici à la Vuelta qu’on va chasser les points. On espérait quand même de faire un classement avec Stef mais maintenant, c’est déjà foutu. Mais il y a d’autres courses pendant la Vuelta où ce sera possible d’aller chercher des points."

Ces courses, ce sont des épreuves comme la Johan Museeuw Classic, la Course des Raisins à Overijse, le Tour d’Allemagne ou encore le GP de Plouay où des coureurs comme Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Caleb Ewan et Tim Wellens seront chargés de ramener de gros points.

Cela dit, Lotto Soudal n’est pas venue à la Vuelta pour faire de la figuration. "On n’a plus de coureurs de classement mais on a quelques coureurs qui visent une étape et cet objectif reste inchangé pour nous. On a choisi pour cette équipe jeune et je pense que ça va marcher."