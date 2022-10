Lotto a proposé à Philippe Gilbert de devenir manager de l’équipe : "Une belle offre, mais je ne me sens pas prêt"

Philippe Gilbert est un tout jeune retraité, il n’a même pas encore officiellement (et symboliquement surtout) raccroché le vélo au clou qu’il a déjà reçu une nouvelle offre d’emploi. Son équipe actuelle, Lotto-Soudal, lui a proposé de devenir manager. Pour couper court aux nombreuses rumeurs concernant sa reconversion, le Belge a tenu à clarifier un peu la situation.

Lotto se cherche bel et bien un manager et a, en effet, contacté Philippe, comme il le confirme dans une vidéo publiée sur son compte Youtube. "J’ai été contacté il y a plus d’un an déjà pour ce poste. Et plus récemment par médias interposés. C’est certainement une belle offre, mais je ne me sens pas prêt à endosser ce rôle de manager général d’une équipe cycliste parce que c’est énormément de travail et ça demande beaucoup d’expérience et de recul également. Après 20 ans de cyclisme, j’ai beau avoir l’expérience de ce petit milieu complexe ça me paraît quand même compliqué."

Il approfondit son point de vue : "Manager général ce n’est pas seulement gérer l’équipe première, mais aussi les jeunes. Ce sont beaucoup d’emplois, il doit y en avoir pas moins d’une centaine. Je ne me sens pas prêt."

Le coureur semble avoir besoin d’un peu de recul et de repos : "Dans la vie, j’aime faire les choses bien. C’est peut-être un rôle que j’endosserai plus tard quand j’aurai accumulé l’expérience nécessaire et que j’aurai aussi du recul. J’ai toujours besoin de vivre avec un but dans la vie, mais peut-être pas un but aussi prenant et aussi fatigant que celui-là. […] J’ai envie de calmer un peu le rythme, profiter quelques mois de cette nouvelle vie. Pour le moment c’est tout frais, tout nouveau, tout va bien. Il va falloir désormais trouver un équilibre. Ce sont des choses auxquelles les sportifs professionnels et surtout les cyclistes ne sont pas préparés. C’est une lacune dans nos sports. Moi j’ai la chance d’être bien entouré. […] Je vous tiendrai au courant de mes nouveaux challenges, parce qu’il y en aura. Mais le nouveau manager de Lotto-Soudal ce ne sera pas moi, même si je me sens très honoré par cette proposition."

Philippe Gilbert raccrochera définitivement son vélo au clou samedi prochain, au terme d’un criterium avec une arrivée dans le Cauberg à Valkenburg.