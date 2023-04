Lotte Kopecky, un printemps au plus que parfait avant Paris-Roubaix : "Je rêve de gagner cette course"

Lotte Kopecky s’est couronnée Reine de Flandres pour la deuxième année consécutive. Un "back-to-back historique" à plus d’un titre dans un Ronde traditionnellement difficile à dompter. La vice-championne du monde de Wollongong est dans la forme de sa vie alors que se profile Paris-Roubaix, son grand objectif du printemps.

"Paris-Roubaix, c’est la course que j’avais pointée en début de saison. Donc oui, dans ce sens-là, on peut dire que c‘est la course la plus importante pour moi. Mais les courses déjà gagnées me donnent confiance et vont aussi surtout me permettre de rouler plus détendue… C’est vraiment du win win en fait je pense ! Ça me met moins de pression. Oui, je rêve de gagner cette course, et je vais essayer de le faire. Mais mon printemps est quand même déjà réussi et je sais que si je ne la gagne pas cette année, j’aurai encore des possibilités. Ce n’est pas la course de la dernière chance", explique Lotte Kopecky au micro de Lise Burion.



En 2022, Lotte Kopecky a scellé son accession au sommet. En 2023, l’Anversoise confirme qu’elle est tout simplement une des meilleures coureuses de classique de la planète vélo. La liste de départ du 20e Tour des Flandres était tout simplement royale. Elle s’est imposée sans discussion.



Et elle a su profiter des circonstances de course et du "bouchon" du Koppenberg pour se projeter à l’avant. Une fois en tête, elle a géré les événements avec maestria. Elle était la plus solide des SD Worx dans les bergs et a fait exploser Slivia Persico dans un Vieux Quaremont en fusion.



Portée par son public, elle s’est isolée en tête avant de se lancer dans un long contre-la-montre individuel. Concentrée sur son effort et la gestion de son énergie, elle a lentement pris conscience de son exploit. Elle a enfin pu savourer. Les yeux humides derrière les lunettes opaques.

"Pendant pratiquement 160 km, tout ce que j’ai entendu, c’est mon nom ! Et c’était vraiment la folie sur le Kwaremont… Et puis quelque part, vu que Wout van Aert n’a pas gagné, c’était chouette aussi de consoler un peu le public belge."

Un public belge qui s’identifie de plus en plus à la championne : "Oui, je remarque aussi qu’il y a de plus en plus de jeunes filles qui me regardent. Et c’est très chouette d’être un exemple, ou d’entendre des petites filles dire que plus tard, elles veulent être Lotte Kopecky "