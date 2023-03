Lotte Kopecky très émue après sa victoire à Nokere : "avec les jambes que j’avais, nous étions peut-être deux"

Pas de signe de victoire, mais une émotion palpable et contenue. C’est une Lotte Kopecky très digne qui est venue commenter son succès dans la Nokere Koerse quatre jours après le décès de son frère, Seppe.

"Le choix de courir ici était déjà posé la semaine dernière (avant le décès de son frère, ndlr). Mais je voulais prendre le départ aujourd’hui. Pendant les derniers kilomètres, je n’ai pas pensé à grand-chose. Les derniers jours n’ont pas été faciles. Mais cela n’avait pas de sens me laisser aller et de rester à la maison dans mon fauteuil. Je voulais juste tout donner aujourd’hui. Je suis heureuse que cela ait fonctionné. Je pense qu’avec les jambes que j’avais, nous étions peut-être deux", a-t-elle déclaré à l’interview la gorge nouée par l’émotion.



L’ancienne championne de Belgique a ensuite évoqué son très bon début de saison : trois courses, deux victoires et une deuxième place. "La saison a très bien commencé. L’équipe est très contente et nous espérons continuer sur ce flow. J’aime bien cette course avec tous les pavés. Nous faisons 1-2 avec l’équipe et c’est bien".