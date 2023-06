Lotte Kopecky sera encore au départ du Tour de France femmes cette année

Mais maintenant que le choix est posé. Il faut plancher sur le calendrier. L’annulation du Tour de Belgique a privé Kopecky de cinq jours de course. Elle a décidé d’y pallier en roulant avec les juniors "pour garder le rythme". Elle enchaînera avec les championnats de Belgique.



Quid de la suite ? Entre le 25 juin et le 23 juillet, les possibilités de rouler ne sont pas nombreuses. A l’exception du Giro (30 juin au 9 juillet). L’enchaînement Italie-France n’avait pas réussi à Kopecky l’an dernier. Et les Mondiaux arriveront juste après. La récupération sera donc primordiale. L’option stage n’est pas non plus à écarter.



Kopecky ambitionnera une victoire d’étape sur la Grande Boucle, un objectif qu’elle n’avait pas réussi à atteindre l’an dernier. Placée mais pas gagnante (4 tops 10), Lotte avait connu un Tour frustrant. Elle y puisera sans doute un petit supplément de motivation. Les arrivées à Clermont-Ferrand, Mauriac et Rodez devraient lui convenir.