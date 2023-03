Lotte Kopecky sera au départ de Nokere, trois jours après le décès de son frère

Lotte Kopecky sera au départ de la Nokere Koerse ce mercredi. La coureuse du Team SD Worx, deuxième l’an dernier, se présentera dans un état d’esprit forcément particulier quelques jours après le décès de Seppe, son grand frère âgé de 29 ans.



"Nous demandons à chacun de respecter sa vie privée dans ces jours qui suivent le décès de son frère. Et de la laisser tranquille le plus possible lors de la course à Nokere également", a communiqué son équipe.



Très en forme en ce début de saison, l’ancienne championne de Belgique a gagné l’Omloop Het Nieuwsblad et a terminé deuxième des Strade Bianche. Lotte Kopecky a ajouté la Nokere Koerse à son programme.