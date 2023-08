Lotte Kopecky sacrée championne du monde au terme d’un incroyable numéro

Incroyable Lotte Kopecky ! La Belge a assumé son statut de favorite et est devenue championne du monde ce dimanche, à Glasgow. Elle a placé son attaque décisive à un peu moins de 6 kilomètres de l’arrivée pour s’envoler vers le titre mondial. Son équipière néerlandaise Demi Vollering (SD-Worx) a pris la médaille d’argent, devant la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig.

Il faut attendre 20 kilomètres de course pour voir une première échappée se former. Une échappée très solide avec notamment Elise Chabbey (Suisse), Elizabeth Deignan (Grande-Bretagne) ou encore Ashleisgh Moolman (Afrique du Sud). Sanne Cant est également présente pour la Belgique.

À 124 km de l’arrivée, les coureuses arrivent dans la montée de Crow Road (5,5km à 4%). Étonnamment, la légende néerlandaise Marianne Vos et son équipière Lorena Wiebes sont dans le dur dans cette ascension, à l’instar de l’italienne Silvia Persico, l’une des grandes favorites. Elles parviennent néanmoins à revenir dans le peloton grâce à un gros travail des Allemandes.

À l’entrée du circuit – 14,3 kilomètres à faire à six reprises – la Suissesse Elise Chabbey lance les hostilités et emmène un groupe de 7 qui ne parvient pas à s’entendre. Sa compatriote Marlen Reusser, très décevante sur le chrono, relance une attaque et s’isole en tête avec Anna Henderson. Derrière, c’est Kopecky en personne qui roule pour revenir aux avant-postes.

À la fin du 1er tour, la Belge passe à l’offensive pour la première fois mais comme on pouvait s’y attendre, personne ne veut la relayer. Dans la foulée, Chabbey, visiblement dans un grand jour, tente sa chance et prend jusqu’à 30 secondes d’avance sur le peloton. C’est de nouveau la Belgique qui roule en tête de peloton, avec Justine Ghekiere cette fois. Mais la Suissesse n’abdique pas et grappille encore des secondes…

À 60 km de la ligne d’arrivée, Kopecky accélère pour la 2e fois de la journée, sans plus de réussite. Dans le même temps, Annemiek van Vleuten connaît un problème mécanique qui va lui faire perdre beaucoup de temps… mais grâce à un énorme effort, la Néerlandaise de 40 ans parvient à faire son retour dans le peloton.

À l’avant, Chabbey poursuit son incroyable numéro et compte encore plus d’une minute d’avance à trois tours de l’arrivée. Mais sous l’impulsion de Ghekiere, équipière de Kopecky, l’avance de la Suissesse fond très rapidement.

À 35 kilomètres de l’arrivée, l’inoxydable van Vleuten, toujours présente, sort dans la côte du parc… et c’est de nouveau Lotte Kopecky qui doit faire l’effort. Bien en jambes, la Belge part en contre avec Vollering dans sa roue… qui ne veut pas rouler avec son équipière de chez SD-Worx. De quoi agacer la Belge.

On n’a pas le temps de souffler que van Vleuten en remet une couche. Cette fois, Kopecky ne peut pas suivre. Pas tout de suite en tout cas. Un kilomètre plus tard, alors que ça se regarde dans le groupe des poursuivantes, Kopecky repart et fait son effort dans la bosse précédant Montrose Street. Bingo, la voilà de retour sur van Vleuten.

À 20 km de l’arrivée, van Vleuten, Vollering, Kopecky, Reusser, Deignan, Ludwig et Schweinberger sont toujours en course pour la victoire, derrière une Chabbey héroïque. Cette dernière est finalement reprise sur la ligne à un tour de l’arrivée, alors que dans le même temps, la pauvre van Vleuten subit la crevaison de trop.

Deignan et Schwainberger sont les premières à tenter leur chance dans le dernier tour, suivies par Reusser et Kopecky. Vollering, elle, est piégée dans un premier temps, mais parvient à revenir au terme d’un gros effort. Un effort tellement intense… qu’elle est prise de crampes. Ludwig en profite pour attaquer. Seule, Kopecky est capable de la suivre.

Et à 5,6 kilomètres de l’arrivée, la Belge, généreuse dans les efforts depuis le début de la course, place une ultime attaque. Cette fois c’est la bonne pour Kopecky, qui s’envole vers le titre mondial. Elle passe finalement la ligne d’arrivée en solitaire.

Lotte Kopecky est championne du monde.