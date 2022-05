Lotte Kopecky remporte la première étape du Tour de Burgos, son 3e succès de l’année

Lotte Kopecky a remporté la première étape du Tour de Burgos. La championne de Belgique a imposé sa puissance dans un sprint en bosse. Elle prend également la tête du Général et fait honneur à son statut de leader du World Tour.



La coupure après des classiques réussies lui a permis de se ressourcer. Elle n’a pas altéré sa forme. Kopecky a visiblement aussi très bien digéré son stage en altitude à Denia. Lotte avait annoncé la couleur, elle ne s'alignait pas en Espagne pour faire le nombre mais bien pour gagner une étape. Elle n'a pas tardé à remplir son objectif. Dès sa course de reprise, notre compatriote a fait mouche.



Et sans discussion. Sur la ligne à Aranda De Duero, il n’y a pas eu photo. La coureuse de SD Worx a devancé très facilement Tereza Neumanova (Liv Racing), Emma Norsgaard (Movistar) et le reste d’un peloton amaigri par le vent et les bordures. Kopecky a levé les bras pour la troisième fois de l’année après ses succès au Strade et au Ronde.