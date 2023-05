Lotte Kopecky remporte au sprint la Veenendaal-Veenendaal Classic

Lotte Kopecky (SD Worx) a remporté au sprint la classique néerlandaise Veenendaal-Veenendaal (1.1) vendredi disputée sur 140.5 km dans la province d’Utrecht aux Pays-Bas.

Lotte Kopecky s’alignait sur sa première course depuis l’Amstel Gold Race et s’est directement imposée. "C’est une belle entrée en matière. Un succès immédiat dans la deuxième partie de la saison. C’est d’autant plus agréable de gagner un autre sprint. C’est bon pour la confiance", a-t-elle déclaré.

Les trois échappées ont été reprises dans le dernier tour à moins de 50 kilomètres de l’arrivée laissant place à un sprint massif remporté par Lotte Kopecky devant l’Italienne Martina Fidanza (Ceratizit-WNT), 2e, et la Polonaise Daria Pikulik (Human Powered Health), 3e, qui complète le podium.

"Dans l’avant-dernier tour, nous avons essayé de profiter du vent, mais il ne soufflait pas assez fort pour créer des échelons. En fait, nous savions à l’avance que la course se terminerait par un sprint massif", rajoute Kopecky.

L’Anversoise, 27 ans, s’offre une 24e victoire en carrière, la 4e cette saison après des succès au Circuit Het Nieuwsblad, à la Nokere Koerse et au Tour des Flandres. L’édition pour les messieurs est prévue samedi sur 175,8 km. Kopecky débute donc bien sa deuxième partie de saison.

Lotte Kopecky participera ensuite au Lotto Thüringen Ladies Tour (23-28 mai), au Duracell Dwars door het Hageland (10 juin), au Lotto Belgium Tour (14-18 juin) ainsi qu’aux championnats de Belgique de contre-la-montre (22 juin) et de la course sur route (25 juin).