Lotte Kopecky réagit à la "journée de m****" de SD Worx : "La pénalité de Vollering, c’est n’importe quoi"

"C’était un peu une journée de merde pour nous". Lotte Kopecky a résumé à sa manière la journée compliquée pour l’équipe SD Worx sur la 5e étape du Tour de France Femmes.

La journée de l’équipe dominatrice de la saison – 50 succès en 2023 – avait mal démarré avec l’abandon de la sprinteuse Lorena Wiebes, victime de problèmes d’estomac. "Elle va nous manquer dans les prochains jours", a déploré Kopecky au micro d’Audrey Degrange après l’étape.

L’équipe SD Worx a donc confié ses espoirs de victoire d’étape à Kopecky mais a mal géré l’attaque de l’Allemande Ricarda Bauernfeind, victorieuse en fin de journée.

"Marlen (Reusser, finalement 2e de l’étape) a tout donné pour refermer le trou. On ne voulait pas revenir tout de suite car on savait qu’il y aurait d’autres attaques. On a mal calculé notre coup mais c’est aussi beau qu’une coureuse offensive soit récompensée avec la victoire", a analysé Kopecky avant de donner son avis sur les 20 secondes de pénalité infligées à la leader de l’équipe Demi Vollering.

"C’est 'bullshit' (Ndlr : 'c’est une connerie, c’est n’importe quoi). Si on est lâché on ne devrait pas revenir avec l’aide des voitures mais si on est victime d’une crevaison, c’est plus que normal que la voiture vous ramène à l’avant", a estimé Kopecky alors que Vollering est désormais 7e du général à 1 : 07 de Kopecky et à 12 secondes de sa principale rivale Annemiek Van Vleuten.