Lotte Kopecky pas encore rassasiée: "La course sur route reste mon objectif principal"

Lotte Kopecky abordera la journée de dimanche comme l'une des grandes favorites des championnats du monde de cyclisme sur route. L'Anversoise réalise une saison hors norme, mais la course sur route de Glasgow reste son objectif principal. "Je ne suis pas encore rassasiée", a confirmé Kopecky en conférence de presse jeudi.

Cette saison, Kopecky, 27 ans, a notamment remporté le Tour des Flandres, une étape et le maillot à points du Tour de France femmes, et cette semaine, elle a décroché deux médailles d'or et une de bronze sur la piste. "Cela ne veut pas dire que je ne veux pas gagner dimanche", a déclaré Kopecky. "C'est la course la plus importante de la saison pour moi. L'envie est toujours là, tout comme la forme. La piste l'a montré". "Peu m'importe que je fasse partie des favorites", a-t-elle ajouté. "Le parcours est équitable et je sens que cette course peut s'avérer épuisante, mais ce n'est pas à mon désavantage. Je peux aussi sprinter. Je suis curieuse de voir comment cela va se passer."

Kopecky garde un œil sur ses adversaires. "Il y a plusieurs coureuses qui peuvent gagner dimanche. Il y a bien sûr Demi Vollering et je ne pense pas que sa moins bonne performance sur le contre-la-montre ait une influence sur la course en ligne. Je m'attends aussi à ce que Liane Lippert et peut-être Chloé Dygert tentent quelque chose. Mais l'Italie a la meilleure équipe. Ils ont plusieurs coureuses qui peuvent finir au sprint".