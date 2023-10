Lotte Kopecky, le Vélo de Cristal pour débuter une moisson de prix ?

Lotte Kopecky a réussi une année 2023 tout simplement sensationnelle. Ses multiples victoires et ses trois titres mondiaux vont logiquement lui valoir de nombreuses récompenses. Après les bouquets et les podiums, place aux cérémonies et aux prix. A commencer par le Vélo de Cristal, décerné ce mardi par le quotidien Het Laatste Nieuws.



En 2023, Kopecky s’est écrit un palmarès phénoménal. En 40 jours de course sur la route, elle a glané 14 victoires (dont le Nieuwsblad, le Ronde, une étape du Tour) et a décroché 10 podiums (notamment à l’Euro de Drenthe). D’une régularité métronomique, la championne du monde de Glasgow n’est sortie du Top 10 qu’à cinq reprises. A ce bilan phénoménal, on peut ajouter six jours en jaune sur le Tour de France et le maillot vert et bien sûr ses performances sur la piste (deux titres et une médaille de bronze aux mondiaux, un titre et une 3e place à l’Euro). Difficile, voire impossible de faire mieux.



Le Vélo de Cristal inaugure la "saison des prix" et Kopecky va logiquement encore truster les premières places. Ce premier trophée, qui récompense la meilleure cycliste belge, ne devrait pas échapper à la championne de Belgique, lauréate des trois dernières éditions. Le niveau de ses compatriotes progresse mais Kopecky reste l’incontestable porte-drapeau du cyclisme féminin en Belgique.



Et ce qui vaut pour le Kristal Fiets, vaut pour le Flandrienne Trofee, qui couronne également la meilleure coureuse de la saison. La passe de quatre lui semble également promise.



A l’extérieur des frontières belges, la lutte sera plus serrée pour l’obtention du Vélo d’or. Deuxième derrière Van Vleuten en 2022, Lotte doit encore composer avec la concurrence néerlandaise cette année. Son équipière Demi Vollering a également des arguments à faire valoir avec son triplé Amstel-Flèche-Liège, sa 2e place à la Vuelta et sa victoire au Tour de France Femmes.



Les récompenses ne se limitent pas au monde du vélo. Lotte Kopecky est par exemple une candidate plus que crédible pour l’obtention du prestigieux Trophée national du mérite sportif ou du titre de sportive belge de l’année.