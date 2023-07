Lotte Kopecky, frustrée, mais au service de l’équipe : "On est là pour un plus grand but et on était tous d’accord pour ça"

Lotte Kopecky a terminé troisième de la sixième étape du Tour de France Femmes remportée par Emma Norsgaard, qui a surpris le peloton en s’imposant en solitaire. La Belge en est donc à son troisième podium en six étapes, mais ne s’est imposée qu’une fois. Elle reconnaissait cependant le mérite de l’échappée au micro d’Audrey Degrange : "Les filles devant étaient plus fortes et elles ont fait un gros travail. Nous sommes arrivées trop tard".

La situation est cependant forcément frustrante puisqu’elle ne peut pas compter sur le travail de son équipe, au service de Demi Vollering, qui espère remporter le classement général : "C’est assez frustrant. Mais d’un autre côté, si je regarde mon sprint, je suis très contente. C’est ce que c’est. Mais j’ai été très fière de porter le maillot jaune toute la semaine. Aujourd’hui, nous n’avons pas sprinté pour la victoire, mais on avait dit le premier jour que nous n’étions pas là pour remporter toutes les étapes. On est là pour un plus grand but et on était tous d’accord pour ça. Donc je ne serai pas la personne qui va dire que je veux que toutes mes équipières roulent pour que ce soit un sprint massif. J’ai accepté donc je suis ok avec ça".

Il ne reste désormais plus que deux étapes sur ce Tour de France Femmes mais Lotte Kopecky sait qu’elle va sans doute perdre son maillot jaune lors de l’étape de ce samedi, avec le Col d’Aspin au programme, et une arrivée au sommet du Col du Tourmalet : "J’en suis sûr".