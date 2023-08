Lotte Kopecky émue aux larmes après son titre historique à Glasgow : "C’est le plus beau maillot dans lequel on peut rouler"

Sacrée championne du monde à Glasgow, Lotte Kopecky continue d’écrire l’histoire du cyclisme belge.

En larmes à l’issue de son exploit, l’Anversoise raconte ce qu'elle ressent. "J’ai connu une année incroyable, mais aussi très difficile. Je ne sais pas à quoi je pensais, cela signifie énormément pour moi. C’est un rêve qui devient réalité. J’espère vraiment pouvoir profiter de ce maillot arc-en-ciel l’année prochaine. Ce sont des larmes de joie".

La championne du monde n’oublie pas ses coéquipières, sans qui elle n’aurait pas glané ce titre. "Je n’étais pas stressée avant la course. Je remercie vraiment Sanne Cant, mais aussi Justine Ghekière, qui a fait un très bon boulot. Sans oublier le reste de mes coéquipières, notamment Julie Vande Velde qui était là pour m’épauler quand j’ai changé de vélo. On est une grande nation de vélo, mais le cyclisme féminin passe souvent après en Belgique. Je suis très fière de montrer qu’on peut également remporter de grandes courses".

En dehors de ses équipières, personne ne lui a facilité la course, loin de là : "

Avant de revenir sur une folle semaine, où elle a décroché trois médailles d’or et une de bronze en Ecosse. "Après mes victoires sur piste, je me suis dit que ça allait être impossible de gagner ce dimanche. Devenir trois fois championne du monde en sept jours, c’est fou".

Un rêve devenu réalité : "Si je rêvais du maillot arc-en-ciel quand j’étais petite ? Pas vraiment, je voulais simplement être compétitive. Je ne m’attendais pas à devenir si forte. Ce rêve est venu plus tard".

Celle qui possède déjà un palmarès époustouflant concède que cette vareuse est particulière: "Je ne réalise pas encore vraiment. Mais j'ai tellement hâte de porter ce maillot en course. Je crois que c'est le plus beau maillot dans lequel on peut rouler."