Lotte Kopecky effectuera sa 1ère sortie en "arc-en-ciel" dans un critérium aux Pays-Bas, Van der Poel également présent

Lotte Kopecky ne va pas attendre très longtemps avant de disputer sa première course avec le maillot arc-en-ciel ce dimanche 20 août. Une semaine après son titre mondial, notre compatriote sera au départ du critérium de Etten-Leur aux Pays-Bas.



La championne de Belgique et deuxième du dernier Tour de France retrouvera notamment son équipière Demi Vollering, 2e à Glasgow et lauréate de la Grande Boucle, et la future retraitée Annemiek van Vleuten.



Etten-Leur est une commune située à proximité de Breda à quelques kilomètres de la frontière belge. Ce village pourra se targuer d’accueillir les deux champions du monde puisque Mathieu van der Poel est annoncé dans la course masculine.



Pour voir l’Anversoise en compétition officielle, il faudra encore patienter un peu. Dans la foulée de son sacre écossais, Kopecky évoquait une possible présence au GP de Plouay début septembre. Mais la championne du monde et sa formation SD Worx n’ont pas encore établi de programme pour la fin de saison.