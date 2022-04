Lotte Kopecky remporte le Tour des Flandres féminin en réglant van Vleuten au sprint

Lotte Kopecky (SD Worx) a remporté la 19e édition du Tour des Flandres féminin (WorldTour), dimanche. Après 158,6 kilomètres autour d'Audenarde, la Belge s'est imposée devant les Néerlandaises Annemiek Van Vleuten (Movistar) et Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx). C'est la deuxième victoire belge sur le Ronde féminin après celle de Grace Verbeke en 2010.

Après onze monts et une flopée de zones pavées, un groupe de six s'est détaché en tête avec notamment la championne de Belgique Lotte Kopecky, accompagnée de ses équipières du Team SD Worx, la Suissesse Marlen Reusser et la Néerlandaise Chantal van den Broek-Blaak.

Van den Broek-Blaak a accéléré à 11 kilomètres du but, accompagnée par sa compatriote Van Vleuten, tenante du titre, et Kopecky, vêtue de son maillot noir-jaune-rouge.

Parfaitement bien emmenée par Van den Broek-Blaak, une équipière de luxe championne du monde 2017 et lauréate du Ronde en 2020, Lotte Kopecky, 3e du Tour des Flandres en 2020, a signé l'une des plus belles victoires belges du cyclisme féminin de ces dernières années.

C'est la 18e victoire en carrière pour Kopecky, la 2e en 2022 après celle acquise avec brio aux Strade Bianche, déjà devant Van Vleuten.