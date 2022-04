Lotte Kopecky dans la peau d'une favorite, mais sans pression avant Paris-Roubaix

Lotte Kopecky (Team SD Worx) est considérée, après ses victoires successives aux Strade Bianche et au Tour des Flandres, comme l'une des favorites à la victoire samedi sur les routes de la 2e édition de Paris-Roubaix dames. "Tout ce qui vient maintenant est désormais du bonus", a déclaré la championne de Belgique.

La Britannique Lizzie Deignan s'était imposée en 2021 au terme d'un effort en solitaire long de 81 kilomètres. Pas épargnée par les pépins, Lotte Kopecky avait pris la 15e place mais avait apprécié sa première dans l'Enfer du Nord. "J'ai pris du plaisir", a-t-elle lancé. "J'ai dû changer de vélo à cause d'un problème technique et j'ai continué sur un vélo trop grand, cela m'a frustré pendant trente minutes mais j'ai tourné la page et continué à y croire. C'est une course où tout peut arriver. J'étais heureuse de voir ce rendez-vous intégrer le calendrier féminin, je voulais la finir."