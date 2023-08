Lotte Kopecky championne du monde : "Il n’y a pas de discussion possible, c’était clairement la plus forte"

Lotte Kopecky est championne du monde de la course en ligne. Parmi les favorites avant le départ, elle a confirmé son statut et a sapé la concurrence en attaquant à moult et moult reprises. Après ses deux titres et sa médaille de bronze sur la piste, la Belge a décroché le bouquet final ce dimanche en clôture des Mondiaux de Glasgow. Ludivine Henrion et Martin Weynants débriefent la course ensemble.

"C’était clairement la plus forte. Il n’y a pas de discussion là-dessus. On a vu que tout le monde était dans la rupture et malgré tout elle arrive encore à sortir dans le dernier tour après avoir attaqué tant et plus. Elle a fait un gros boulot toute seule dans la dernière partie de la course. C’était exceptionnel."

La concurrence a tout fait pour que la Belgique et Lotte Kopecky assument le poids de la course : "On l’a vu un peu nerveuse parce que le groupe ne revenait pas sur Elise Chabbey, une minute trente ça devenait quand même chaud. Il ne fallait plus traîner. Elle a géré de main de maître parce qu’elle a réussi à l’emporter après avoir été nerveuse juste avant. C’est exceptionnel, je n’ai que ce mot-là."

La nouvelle championne du monde a pu compter sur une très bonne équipe belge à ses côtés : "En début de course, on a vu que Lotte Kopecky était bien protégée par les filles qui savent un peu moins grimper. Puis on a vu Sanne Cant intégrer l’échappée pour qu’elle puisse rester tranquille bien au chaud dans le peloton, et on a vu Julie De Wilde qui l’a ramenée quand elle a eu son petit problème et une grande Justine Ghekiere dans la finale, sur les circuits locaux qui ne lui conviennent vraiment pas. Elle a fait un énorme travail."

Petit regret dans ces Mondiaux, dire au revoir à Annemiek Van Vleuten sur un ennui mécanique : "Être éliminée de cette façon-là, changer trois fois de vélo dans la finale, sur un circuit comme celui-là où personne ne l’attendait. Terminer ses derniers championnats du monde c’est un peu regrettable mais c’est la course, c’est le vélo, c’est le sport."