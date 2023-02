Lotte Kopecky avant le Nieuwsblad : "Le plus important est que quelqu’un de l’équipe gagne"

Lotte Kopecky, la figure de proue du cyclisme féminin belge, lance sa campagne sur route samedi au Circuit Het Nieuwsblad. La jeune femme de 27 ans a brillé lors des récents championnats d’Europe de cyclisme sur piste.

À partir de samedi, elle se concentrera à nouveau sur la route. "J’ai vraiment hâte de prendre le départ du Circuit Het Nieuwsblad. Ces jours-ci, il ne me faut pas beaucoup d’efforts pour passer du cyclisme sur piste au cyclisme sur route et vice versa" a déclaré Kopecky lors d’un événement de presse vendredi. "Le reste des participantes qui prendront le départ demain à Gand, du moins une grande partie d’entre elles, ont déjà disputé une compétition dans le Tour des Emirats ou le Tour de Valence."

Mais n’allez pas croire que la Belge s’avance moins confiante. "Cette course est comme un premier jour d’école. Un trac salutaire. J’aborde le samedi avec de l’ambition. J’ai passé un bon hiver, j’ai franchi une nouvelle étape et ce dans une équipe dans laquelle je suis bien entourée. Je veux en tirer le maximum. Le Nieuwsblad est une course que j’aime bien. J’aime la combinaison Mur de Grammont et Bosberg dans la finale."

L’équipe SD Worx est l’une des équipes les plus fortes au départ. "Nous avons une équipe qui peut gérer tous les scénarios possibles. J’espère d’avance que la course sera très dure. Lorena Wiebes a rejoint notre équipe. Elle peut conclure au sprint. C’est bien d’avoir quelqu’un derrière nous comme ça. Je m’habitue lentement à être moi-même ciblée. Je serai heureuse si une membre de l’équipe gagne."

Dans toutes les courses de Flanders Classic cette année, les primes de course pour les femmes sont identiques à celles pour les hommes. "C’est un autre beau pas en avant. Une marque d’appréciation pour le cyclisme féminin" a reconnu Kopecky.