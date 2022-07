Lotte Kopecky attend beaucoup Tour de France féminin qui s’élance dimanche

Le cyclisme féminin a progressé ces dernières années. "Je me suis demandé s’il y aurait assez de coureuses avec l’arrivée de nouvelles équipes. Mais je suis surprise du niveau. Il y a eu beaucoup de progrès et nous devons continuer à professionnaliser le cyclisme féminin. L’instauration d’un salaire minimum est primordial. Cela permet aux filles de se consacrer plus à leur sport, de s’entraîner plus et donc d’être plus fortes", analyse l’Anversoise, 26 ans, passée par Topsport-Vlaanderen, Lotto Soudal puis Liv Racing l’an dernier avant d’effectuer un énorme bond en avant chez SD Worx cette saison.

"Il n’y a plus une seule équipe qui peut dominer. Trek-Segafredo, Movistar, FDJ, UAE, Jumbo-Visma ou Team DSM ont développé une section féminine. Le Tour s’annonce très intéressant. Toutes les étapes seront retransmises, il y aura des maillots jaunes, vert et à pois, une caravane publicitaire, cela sera très spécial."