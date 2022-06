Lotte Kopecky 4e du prologue du Giro, le maillot de leader pour Kristen Faulkner

L’Américaine Kirsten Faulkner a remporté le prologue du 33e Giro féminin. La coureuse de la formation BikeExchange-Jayco s’est montrée la plus rapide sur les 4,7 kilomètres tracés dans les rues de Cagliari.



Elle a bouclé la distance en 5 minutes et 45 secondes et devance son équipière Georgia Baker et la championne du monde Elisa Balsamo (Trek-Segafredo). Notre compatriote Lotte Kopecky (SD Worx), championne de Belgique du chrono, se classe 4e à 6 secondes.



Grande favorite pour la victoire finale, Annemiek Van Vleuten (Movistar) est en embuscade à 9 secondes. L'ensemble du Top 4 final (Van der Breggen, Moolman, Vollering et Deignan) de l'an dernier est absent.



Faulkner confirme qu’elle est en forme. Elle avait déjà gagné le contre-la-montre du Tour de Suisse. En lutte pour le classement général avec Lucinda Brand, elle avait chuté dans le dernier virage de la dernière étape. Cette ancienne spécialiste de l’aviron travaillait encore à Wall Street il y a quelques années. Cycliste pro depuis deux ans, elle décroche son 3e succès.