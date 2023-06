Lotir sur base d'un permis délivré il y a 30 ans , les communes de Mont-Saint-Guibert et de Court-saint-Etienne n'y sont pas favorables

C'est un dossier qui refait surface à la faveur de l'enquête publique qui a démarré : un projet de lotissement, à cheval sur les communes de Mont-Saint-Guibert et de Court-Saint-Etienne, sur lequel un promoteur souhaite construire 120 maisons individuelles. Seulement voilà, le permis date de 1993 et les critères en matière d'urbanisme et d'environnement ont radicalement changé.