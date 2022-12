Lothar Matthäus, ancien Ballon d’Or, se paie Cristiano Ronaldo : "C’est le plus gros raté de la Coupe du Monde"

La Coupe du monde s’est achevée dimanche avec une victoire de l’Argentine contre la France. Mais pour Cristiano Ronaldo, le Mondial s’est arrêté bien plus tôt. Éliminé avec le Portugal face à la surprenante équipe du Maroc en quarts de finale, CR7 a vécu un tournoi très compliqué. Désormais sans club depuis son départ de Manchester United, la légende portugaise est au fond du trou. Cela n’a pas empêché Lothar Matthäus, connu pour son franc-parler, de continuer de creuser.

"Avec son ego, Ronaldo a endommagé l’équipe et lui-même. Il ne fait aucun doute qu’il était un grand joueur et un finisseur de niveau absolu. Mais maintenant, il a endommagé sa légende. Il m’est difficile de penser qu’il puisse trouver une place dans une équipe. D’une certaine manière, Ronaldo me fait pitié", a déclaré le Ballon d’Or 1990 dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca.

L’ex-star allemande, visiblement remontée, a ensuite comparé les prestations de Ronaldo à celles de Lionel Messi, élu meilleur joueur de la compétition avec l’Albiceleste : "C’est le plus gros raté de la Coupe du Monde, tout le contraire de Messi. C’est le vainqueur absolu. Il le mérite, car il m’a procuré, à moi et à tous les fans de football, une grande joie avec ses qualités et sa façon de jouer. Et il l’a fait pendant 17-18 ans. Pour moi, Messi est le joueur du millénaire".

Un tacle à la gorge qui ne devrait certainement pas remonter le moral de Cristiano Ronaldo…