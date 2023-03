Lothar Matthäus a vu "la pire demi-heure de l'histoire de la Mannschaft" lors d'Allemagne - Belgique

Dépassés par leurs adversaires dans tous les secteurs de jeu pendant une demi-heure, les Allemands ont vécu une première période catastrophique face à la Belgique, mardi soir à Cologne, et auraient même pu être menés 0-3 ou 0-4 si les Diables Rouges avaient été encore plus efficaces.

Pour Lothar Matthäus, Champion du Monde en 1990, il s'agit tout simplement de la pire première demi-heure de jeu des Allemands depuis qu'il assiste aux rencontres de la Mannschaft. "Il faut d'abord évaluer les 35 premières minutes, et c'est ce que j'ai vu de plus mauvais de la part de la Mannschaft dans ma longue carrière, souligne l'ancienne gloire du Bayern Munich, dont les propos sont retranscrits dans le Bild. Ils n'ont pas riposté dans les duels, ils ont laissé jouer les Belges. Les deux buts de retard, c'était logique ! Nous nous sommes réveillés avec la montée au jeu d'Emre Can. L'équipe m'a ensuite convaincu, et on peut les complimenter pour leur dernière heure de jeu, c'est la manière dont on veut qu'ils jouent. Mais avant cela, il y avait deux divisions d'écart entre les deux équipes !"

"En début de match, on a été trop passifs, on n'a pas réussi à mettre de la pression, a avoué Hansi Flick, le sélectionneur de la Mannschaft, à la télévision allemande. On a ensuite changé et on a eu plus de stabilité. On a vu que l'on avait encore beaucoup de travail. On a voulu être actifs, on a mieux joué après trente minutes. Pour ce qui est de l'avenir, c'est ce que l'on doit travailler, savoir quand aller au pressing. On travaille ça depuis une dizaine de jours. Sur le troisième but, on était trop loin et on doit mieux défendre. Mais Kevin De Bruyne a montré qu'il était un grand joueur."