'Lost in Translation' : la comédie oscarisée avec Scarlett Johansson et Bill Murray

Lost in Translation est une comédie culte signée par la réalisatrice Sofia Coppola. Le film oscarisé a été tourné de façon indépendante avec un petit budget, sans caméra de cinéma et en seulement… Un mois. Pourtant, il a raflé de nombreuses récompenses à travers le monde. Il est porté par un duo hypnotique : Scarlett Johansson et Bill Murray. Il est à retrouver le samedi 1er juillet au soir en TV sur Tipik.

Sorti dans les salles obscures en 2003, Lost in Translation a séduit le public ainsi que la presse. Cette comédie dramatique américano-japonaise est le deuxième film signé par Sofia Coppola (qui a également écrit le scénario). La scénariste figure parmi le palmarès de la BBC des 100 meilleurs films réalisés par des femmes (2019).

Le saviez-vous ? Lost in Translation est en partie basé sur la vie de Sofia Coppola. La réalisatrice a voyagé de nombreuses fois au Japon durant les 90’s, notamment dans le cadre de la promo de son premier film : Virgin Suicides. Presque tous les lieux qu’on aperçoit dans Lost in Translation, sont des endroits où Sofia Coppola s’est rendue. Par exemple, l’hôtel Park Hyatt de Tokyo, où une grande partie du film a été tournée, est un des endroits préférés de la cinéaste.