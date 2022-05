Lost Frequencies sur la scène flottante du Summer Lake Festival à Neufchâteau

Après un carton plein l’an dernier, le Summer Lake Festival de Neufchâteau revient pour une deuxième édition, les 26 et 27 août prochains sur le site de la vallée du lac.

Un festival unique en son genre puisque les artistes jouent sur une scène flottante, installée au beau milieu du lac. " La scène sur l’eau attire vraiment les artistes, c’est peu commun et ça les intrigue. La vallée du lac en elle-même et la forêt donnent aussi une dimension assez spéciale", avoue l’un des organisateurs, Adrien Robaye. Ce dernier n’est pas peu fier d’avoir décroché en tête d’affiche le DJ mondialement connu Lost Frequencies. L’artiste belge aura pour mission de clôturer le festival chestrolais le samedi soir. " Cet été, Lost Frequencies se produira uniquement lors de 3 festivals en Belgique : Tomorrowland, Rock Werchter et le Summer Lake Festival ".

La tête d’affiche du vendredi soir sera aussi une artiste made in Belgium : Typh Barrow. Les autres artistes qui auront la chance de se produire sur cette scène flottante sont Alex Germys, Roméo Blanco, A.R.T, Timcee et Leydon, le vendredi. Et puis le samedi, place à Kid Noize, YKONS, Daddy K, Funky Fool, Calumny et Neolys.

La scène, quant à elle, sera un peu plus grande que l’an dernier, passant de 120 m² à 180 m² " Ce sont des blocs en plastique de 40 cm sur 40 qu’on peut vraiment moduler de manière assez simple". C’est la Ville de Neufchâteau qui a investi dans cette infrastructure. " Cela va permettre aux organisateurs de pouvoir bénéficier pour le futur d’une scène et de cette manière de pérenniser l’événement", explique François Huberty, bourgmestre de Neufchâteau. Ces modules serviront, par ailleurs, à délimiter la zone de baignade du lac.

Plus d’infos : www.summerlakefestival.be