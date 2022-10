Lost Frequencies sera en concert à Forest National et au Lotto Arena!

Felix De Laet, plus connu sous son nom de scène Lost Frequencies, est un artiste qui n'est plus à présenter. Il a connu un succès fulgurant dans l'industrie musicale internationale au cours de la dernière demi-décennie. Grâce à son tube mondial 'Are You With Me', sorti en 2014, il s'est hissé à la première place dans pas moins de 18 pays et est devenu le premier artiste belge à atteindre la première place au Royaume-Uni.

Après les succès de ses 2 albums 'Less Is More' (2016) et 'Alive and Feeling Fine' (2019). Plus récemment, nous avons pu découvrir son hit 'Where Are You Now' sorti en juin 2021, qui est l'un de ses plus grands succès. Lost Frequencies nous raconte son hit ici.