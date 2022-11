Lost Frequencies s’apprête à enflammer Forest National le 5 novembre

Lost Frequencies est le premier artiste belge à s’être hissé dans le top 50 mondial des chansons les plus écoutées sur Spotify. Impossible de passer à côté des tubes intersidéraux du DJ belge "Where Are You Know" ou "Are You With Me". En seulement quelques années, le petit génie des platines a connu un succès fulgurant. Dans son agenda de tournée mondiale hyper blindé, Lost Frequencies a quand même pu glisser une date chez nous ! Et on peut carrément parler de concert rétrospectif parce que, sur scène, il réinterprète tous ses tubes avec de véritables musiciens. Une formule live hyper pêchue !