Lost Frequencies présente son nouveau single sur Tipik

La superstar belge Lost Frequencies, auteur du tubesque Are You With Me et plus récemment de Where Are You Now (feat. Calum Scott), était l'invité d'Ivan sur Tipik Radio !

L'occasion de présenter son nouveau single Questions qui signe le retour du jeune belge pour une nouvelle collaboration, cette fois avec le chanteur britannique James Arthur, ex-candidat du télécrochet britannique X Factor.

Le morceau, coup de coeur de la semaine sur Tipik, est en passe de devenir le son de l'été !

L'occasion aussi pour Lost Frequencies de répondre aux questions d'Ivan et d'évoquer la naissance de ce nouveau titre, ses projets futurs, les paroles de ses morceaux ainsi que son processus créatif !