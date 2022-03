Lost Frequencies invité de Tipik Party : écoutez son mix exclusif !

Le DJ et compositeur belge qu'on ne présente plus Lost Frequencies était l'invité de Tipik ce vendredi soir pour assurer sa résidence mensuelle dans Tipik Party, votre émission hebdomadaire de musique électro, house et dance, présentée par Alex Klimow !

Retrouvez cette semaine Félix De Laet alias Lost Frequencies pour son Lost Radio Show, une heure de mix avec des morceaux house, chill, deep house, sélectionnés tout spécialement pour les auditeurs de Tipik.

Avec une sélection de titres de Farruko & David Guetta, Aleteo & Guaracha, Calum Scott, FISHER, Sebjak & Fahlberg... Et bien d'autres !