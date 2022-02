Lost Ark, VALORANT, Halo Infinite... Quels sont les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine ?

Carton plein pour Lost Ark cette semaine. Le nouveau jeu conserve sa première place au classement des jeux les plus tendance.

1 - Lost Ark progresse de 202,9% cette semaine, avec 60 millions d'heures streamées supplémentaires.

2 - Tom Clancy's Rainbow Six Siege revient dans la course avec une progression de 88%, soit près de 6 millions d'heures en plus.

3 - VALORANT est lui aussi en pleine forme et monte sur le podium des jeux tendance de la semaine.

4 - Halo Infinite gagne 1,8 million d'heures cette semaine, soit une hausse de 214,5%.

5 - Total War : Warhammer III termine ce classement avec une hausse de 947,6%, soit 1,6 million d'heures supplémentaires.