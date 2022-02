Lost Ark, le MMORPG le plus attendu du moment n’est pas disponible en Belgique

En Belgique il n’existe rien qui interdit la vente d’un jeu vidéo à un mineur : le système PEGI, visible sur la plupart des jeux, n’est qu’une recommandation. Il faut donc considérer que les jeunes peuvent avoir accès à tous les jeux, peu importe leur âge.



Aujourd’hui, de plus en plus de jeux gratuits misent sur les microtransactions pour dégager du profit, le moyen le plus classique étant de proposer des éléments cosmétiques payants afin de ne pas déséquilibrer le jeu.

Certains jeux vont plus loin et proposent également d’acheter du contenu sans savoir à l’avance ce qu’il contient. À la manière d’un paquet de cartes Pokémon, celui qui l’achète peut recevoir un objet commun ou très rare. Et c’est là que le problème réside. Pour la Commission des jeux de hasard, ces " loot boxes " s’apparentent en tout point à des jeux d’argent et sont donc logiquement interdits aux mineurs. Et puisqu’il n’y a aucun moyen d’interdire la vente de jeux vidéo aux mineurs en Belgique, ces jeux sont simplement interdits.



Pour résumer, si un jeu met à disposition des récompenses aléatoires achetables uniquement avec de l’argent réel, alors il est interdit en Belgique ou doit proposer des alternatives pour pouvoir y être vendu.