Los Bitchos : Viva la Fiesta !

Du quatuor ressort une énergie positive qu’elles communiquent en chanson. Le titre de l’album n’est pas choisi au hasard : Let The Festivities Begin !, c’est une ode à la fête, au plaisir et à l’hédonisme. "La base de ce groupe, c’était juste de faire un projet marrant. C’est l’une des choses que je préfère chez Los Bitchos. Nous ne prenons pas notre travail trop au sérieux. Évidemment, on travaille dur, on veut que notre musique soit la meilleure possible. Mais le but final c’est de s’amuser, passer des bons moments avec ses ami.e.s et ses proches. C’est en tout cas ce que l’on a essayé de capturer pendant les enregistrements." Un état d’esprit qui se ressent très fort et qui a encore plus d’écho dans le contexte actuel.

Même si tu as écrit des chansons il y a des années, je pense que ça résonne maintenant plus que jamais. Au final, les gens veulent juste passer du bon temps, des bons moments avec leurs amis, écouter de la bonne musique, boire des bières et quelques tequilas… On a eu assez de moments tristes et tragiques.

Le fun, c’est la caractéristique principale du groupe et ce depuis leurs débuts. La rencontre entre Agustina et Serra était d’ailleurs plutôt dans cet esprit. "J’ai rencontré Agustina à une fête d’une amie commune. Ce jour-là, je suis tombée dans un étang. Je ne regardais pas et je me suis retrouvée dedans, les jambes trempées. Agustina a été super gentille et bienveillante, elle m’a aidé à sécher mes vêtements." De quoi briser la glace et commencer une belle amitié.