Los Angeles va installer des abribus high tech pour apporter de l’ombre aux usagers

Le but est de protéger les populations attendant leur bus des effets de la chaleur dans la ville, surtout dans les quartiers pauvres, dépourvus de ce type de mobilier urbain. Il faut savoir qu’aux États-Unis, ce sont principalement les populations défavorisées qui empruntent au quotidien le bus.

Or à Los Angeles, les quartiers pauvres sont aussi les moins arborés et par conséquent les plus exposés à la chaleur.