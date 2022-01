Ike Turner fait partie de la prestigieuse liste de personnes que l’on considère comme fondateur du rock’n’roll, notamment grâce à la sortie du titre "Rocket 88" en 1951.

Ike Turner qui continue de rouler sa bosse et puis qui fait ensuite LA rencontre de sa vie dans la fin des années 70, celle d’Anna Mae Bullock, qu’il ne tarde pas à rebaptiser Tina… Turner !

Alors, au départ, tout semble bien se passer dans le meilleur des mondes… Les deux musiciens s’apprécient, leur duo prend forme et à la base Ike & Tina Turner son un duo sur scène mais pas dans la vie, ce sont juste de très bons amis.

Mais les choses évoluent avec le temps, et Ike & Tina Turner deviennent un couple sur scène et dans la vie. Les choses fonctionnent plutôt bien pour eux. Le succès est au rendez-vous dans les années 60 avec un point culminant à la toute fin de la décennie et le début des 70’s.

