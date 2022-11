Lorsque Syd Barrett a donné son dernier concert avec Pink Floyd

Pink Floyd voit le jour en 1965 autour de Syd Barrett (guitare/chant), Roger Waters (basse), Rick Wright (claviers) et Nick Mason (batterie). Le groupe porte alors le nom de Tea Set, Pink Floyd Sound et puis tout simplement Pink Floyd ou The Pink Floyd. Et l’aventure, en tout cas pour Barrett se termine, déjà, en 1968.

Malheureusement la drogue, et ici le LSD notamment, va avoir des effets très très néfastes sur Syd Barrett, qui va plonger peu à peu dans la folie, et ne plus être capable de jouer sur scène, ou en studio.

Sa dernière apparition sur scène avec Pink Floyd, c’était à Hastings, le 20 janvier 1968, le concert est assez catastrophique et le groupe, qui a déjà alors été rejoint par David Gilmour, pour palier à l’"excentricité" de Barrett, décide qu’il n’est plus possible de...

