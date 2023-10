Lorsque Napoléon Bonaparte sauva le domaine du Château de Laeken avant de l’échanger contre… l’Elysée des présidents de la République française

Où siégeraient la République française et ses présidents si le Château de Laeken n’avait pas existé ? Si vous avez un jour l’occasion de poser la question à Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, n’hésitez pas. Car la vente aux enchères d’un bout de papier signé de la main de Napoléon nous donne l’occasion de revenir sur l’histoire fascinante d’un acte de préservation patrimoniale accompli par l’illustre et controversé Napoléon Bonaparte en 1803 et dont l’impact perdure encore aujourd’hui.

Début du 19e siècle, au cœur de l’Europe et à la lisière de la ville de Bruxelles trônait le majestueux château de Laeken, un édifice d’une splendeur sans pareille. Ses tours effleuraient les cieux, tandis que ses jardins ornementaux et ses étangs reflétaient la grandeur de son passé. Les murs de ce château ancien résonnaient des échos des histoires de la noblesse de l’époque, des soirées fastueuses, et des secrets gardés jalousement.