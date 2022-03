L’ouverture au public le samedi 30 avril propose un programme riche en activités : une performance de dessin par l’artiste, écrivain et dessinateur renommé Dan Perjovschi, un atelier créatif où les visiteurs peuvent concevoir leur propre affiche sur un sujet qui leur semble important pour l’Europe, et des visites guidées dans les galeries de l’exposition temporaire.



Commissaire Perikles Christodolou : “Les affiches fonctionnent comme des véhicules d’information, mais aussi d’éducation et même de manipulation. Elles ont dominé l’espace public, se bousculant pour attirer notre attention et nous confronter aux idées de notre temps. Si les affiches offrent un aperçu inestimable de la vie européenne et de ce que c’est que d’être européen.ne, elles peuvent également révéler des histoires plus sombres sur la façon dont la société a été façonnée par les forces économiques et politiques.”