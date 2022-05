On le sait, c’est un groupe dans lequel il y aura pas mal de disputes, de rebondissement, de presque séparation et puis une séparation définitive dans le milieu des années 80… Je vous invite d’ailleurs à lire l’excellent livre de la bassiste, Corinne Marienneau : "Le fil du temps" (2006) si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de l’aventure Téléphone…

Mais revenons à la fin… Si je puis dire, le dernier concert de Téléphone à lieu le 13 avril 1985 aux Arènes de Dax (sud-ouest de la France).

Alors sur papier, tout a l’air de bien se passer. L’album Un autre monde sorti en 1984 connaît un succès très important… Il a été réalisé avec de gros moyens dans la campagne britannique en compagnie d’un génie du son, Glyn Johns, fidèle complice des Rolling Stones ou de Led Zeppelin.

Le problème c’est qu’outre les tensions, les histoires d’amours ratées au sein de la formation, il y a aussi l’épuisement qui vient jouer un rôle important dans cette rupture…

La tournée Un autre monde est en effet gigantesque : Japon, Pays-Bas, Angleterre, Danemark, Belgique et puis bien entendu la France… Avec notamment cinq concerts donnés d’affilée entre le 9 et le 14 octobre 1984 au Zenith de Paris.

Tout ça est très fatigant, les musiciens n’ont pas le temps de se reposer, mais vu de l’extérieur tout va pour le mieux. Lors de cette énorme tournée, Téléphone partage l’affiche avec Kim Wilde qui cartonne… Elle-même et ses musiciens sont très admiratifs du talent du groupe Téléphone…

Et donc nous arrivons à la dernière date de cette tournée Un autre monde à Dax, le groupe n’est pas au courant que ce sera son tout dernier concert.

Mais à la suite de ce…

(la suite en audio)

