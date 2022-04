On va aborder la dernière fois de Nirvana, alors lorsqu’on parle du dernier concert de Nirvana, on a tous en tête ce MTV Unplugged du groupe, qui ressemble fortement à une lettre d’adieu de Kurt Cobain à son public… Mais ce n’est pas le véritable dernier concert de Nirvana…

Non, le véritable dernier concert de Nirvana est bien un set électrique et il a lieu le 1er mars 1994 à Munich dans un environnement plutôt particulier pour un concert de rock dans un grand hangar à avions qui pouvaient accueillir 3000 fans… Nous sommes à peine plus d’un mois avant le suicide du chanteur/guitariste… (5 avril 1994).

Le problème c’est qu’un hangar ce n’est vraiment pas idéal pour un concert.La disposition du lieu, son architecture fait que le son du concert sera, pour le moins, mauvais.

Pas de mal non plus, Kurt Cobain, qui a loupé le soundcheck ne s’aperçoit de ces conditions sonores plus que limites qu’en montant sur scène…

Mais quand il faut y aller, il faut y aller, et ce soir-là, le groupe commence son set avec quelque chose de rare, une reprise des Cars "My Best Friend’s Girl ".

Le concert débute dans cette situation un peu chaotique et le groupe a le temps de jouer 6 titres lorsque le concert est interrompu par une coupure de courant en plein milieu de "Come As You Are"… A peine le courant revenu, le groupe est contraint de recommencer son morceau…

Bref, c’est un concert un peu compliqué… Et le tout dernier titre joué lors de ce dernier concert, c’est durant le rappel et… (la suite en audio)

