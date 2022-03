Lorsque des membres de communautés tribales écoutent un air d'opéra pour la première fois

Dans sa chronique La passion selon, Valentine Jongen nous parle d'une vidéo trouvée sur YouTube, qui allie musique classique et ethno-musicologie. Comment réagisse des membres d'un peuple tribal en écoutant pour la première fois une interprétation d'un air d'opéra ? C'est justement ce que propose cette vidéo, intitulée "Tribal People React to Opera for the first time".