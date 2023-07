Lorsqu'une faute de frappe envoie des courriels de la Défense britannique destinés au Pentagone... au Mali

Le Mali fait partie des six pays africains (le Zimbabwe, la Somalie et l’Erythrée et trois pays s’étant rapprochés de Moscou ces dernières années : le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso) à qui le président russe Vladimir Poutine a promis l’envoi de blé après son retrait de l’accord céréalier pour le transport de grains depuis l’Ukraine via la mer Noire.

La presse britannique a relevé la proximité croissante du Mali avec la Russie ces derniers temps. Le groupe paramilitaire russe Wagner est présent au Mali où il est accusé par Londres d’avoir commis "des exécutions et des actes de tortures".