Lorsqu'un million de Belges fuyaient la guerre pour se réfugier aux Pays-Bas

L'autrice Evelyn de Roodt livre quelques détails sur la façon dont ces "réfugiés de guerre" étaient perçus dans son livre "Oorlogsgasten". Et on peut parler d’un choc culturel. Selon elle, la différence de traitement entre réfugiés belges et citoyens hollandais suscite une certaine "jalousie" par rapport aux facilités octroyées aux Belges. Cela est encore plus vrai parmi les chômeurs néerlandais. Des réfugiés volent du pain, se plaignent les Hollandais. Et lorsque des femmes belges veulent fabriquer des dentelles, une activité traditionnelle des Néerlandaises, cela suscite des vagues de protestations.

La différence de culture est telle qu’un concept naît : "regarder les Belges". Certains habitants de Ede paient pour venir le dimanche voir le camp de réfugiés. A Rotterdam, le maire se plaint que les jeunes réfugiés belges s’enivrent et provoquent des bagarres. Les soldats belges, catholiques, sont fustigés par des pasteurs protestants qui prêchent contre ce qui est ressenti comme de la "décadence" et de l'"arrogance" qui descend sur ces territoires calvinistes.

Les réfugiés rentrèrent en Belgique entre décembre 1918 et février 1919.