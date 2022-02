Lors des K.O. de The Voice Belgique, le duo frère-sœur Arthmony décroche son ticket pour les lives

Arthmony était le gros coup de cœur des coachs lors de la cinquième soirée des Blind Auditions de The Voice Belgique. Le duo composé de Donata et Emanuel, deux frères et sœurs, s’est formé à la suite des problèmes de santé de leur père. Complices à la scène comme à la ville, les deux artistes ont su transporter le public de The Voice Belgique une seconde fois. Lors du tout premier K.O. de l’histoire de l’émission, le duo a interprété le titre "Leaving on a jet plane" de John Denver. En choisissant une chanson compliquée, Christophe Willem, leur coach était loin de s’imaginer un tel succès sur la scène de The Voice. Une histoire qui ne risque pas de s’achever maintenant puisque le duo belge s’est qualifié pour la suite de l’aventure.