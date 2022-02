Lors des K.O. de The Voice Belgique, Alice Detry offre une prestation secouante sur "J’ai Vu" de Niagara !

Alice Detry est une enseignante de 24 ans qui vit à Rixensart. Pour elle, participer à The Voice Belgique est un rêve de petite fille et c’est pour cela qu’elle a décidé de se lancer en s’inscrivant aux castings. Lors des Blind Auditions, elle avait séduit Christophe Willem avec sa reprise de "Jalouse" de Mademoiselle K. Pour son K.O. qui l’oppose à Maréva et Régis, Alice souhaite s’attaquer à une chanson rythmée pour pouvoir montrer un maximum de ses capacités aux coachs ! Elle interprète "J’ai vu" du groupe français Niagara. Sera-t-elle choisie par son coach pour accéder à la scène des lives ?