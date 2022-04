Lors de sa première apparition radio, Maurane avait le "Cœur en partance"

Le 7 mai 2018, Maurane, porte-drapeau de la chanson belge, est partie sur la pointe des notes… Mais le privilège des artistes, c’est de laisser une trace et celle que nous propose de redécouvrir Réal Siellez nous ramène au 20 avril 1978, dans l’émission Les feux de la rampe de Roger Simons, sur le premier programme de la RTBF.

Dans son émission Les feux de la rampe, Roger Simons recevait dans un studio public les artistes qui faisaient les beaux jours de la chanson, mais également ceux qui allaient la faire rayonner. Et en ce 20 avril 1978, Roger Simons accueille une jeune fille de 17 ans… Claudie Claude. Maurane participe alors à sa première radio, elle est jeune, et elle est tétanisée. Et d’ailleurs, la première chanson qu’elle interprète dans le programme radio s’intitule justement Le trac.

Après cette interprétation, place à un petit moment suspendu, la guitare et la voix de Maurane hypnotisent le studio avec Le cœur en partance, une chanson qui n’est trouvable sur aucun support.