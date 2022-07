Lors de la fête d'été de la N-VA, Bart De Wever fustige à nouveau le gouvernement fédéral : "Il est difficile de s'imaginer pire"

La N-VA, le plus grand parti de Belgique, a organisé sa fête d'été ce samedi 2 juillet à Malines. Environ 2.000 à 3.000 personnes étaient attendues.

Habituellement, la "Fête des Familles" de la N-VA a lieu plus tôt, en décembre, mais à cause de la crise sanitaire, l'organisation a dû être retardée. Quoiqu'il en soit, cette fête est l'occasion de faire le point sur la politique du parti en Flandre et de donner son avis sur ce qui se passe au gouvernement fédéral au sein de la Vivaldi.

"Mon message principal", a confié à notre journaliste le président de la N-VA, Bart De Wever, "c'est que nous avons un gouvernement qui nous a mené vers le développement de la croissance économique le plus faible du monde et vers une dette qui ne fait qu'augmenter. Vers les dépenses publiques les plus élevées du monde. Il est difficile de s'imaginer comment on pourrait encore empirer les résultats du gouvernement. Nous avons besoin d'un changement radical." Selon lui, le déficit budgétaire, la pression fiscale et la perte de pouvoir d'achat sont "insoutenables et inacceptables".

Bart de Wever a également mis l'accent sur les nombreux défis auxquels la Belgique doit faire face. "Ce sont des temps troublés. L'incertitude géopolitique et économique est élevée", a-t-il dit.